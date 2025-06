Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 87,22 CHF.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 87,22 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 87,40 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,26 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 368.514 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,07 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 72,82 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 85,33 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,40 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

