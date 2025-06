Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 86,78 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 86,78 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 86,99 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 86,68 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,99 CHF. Bisher wurden via SIX SX 44.036 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 98,62 CHF markierte der Titel am 08.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Mit einem Kursverlust von 16,09 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,33 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

