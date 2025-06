Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 87,00 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 87,00 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 86,62 CHF. Mit einem Wert von 86,68 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 412.876 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.06.2024 markierte das Papier bei 98,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 72,82 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,67 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,40 CHF je Nestlé-Aktie.

