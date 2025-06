Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagnachmittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 87,10 CHF.

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 87,10 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,70 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 86,62 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,68 CHF. Bisher wurden via SIX SX 856.321 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 98,62 CHF erreichte der Titel am 08.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 86,67 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,40 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

