Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 87,05 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 87,05 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,09 CHF zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 86,92 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,09 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 102.778 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,62 CHF erreichte der Titel am 08.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,29 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,82 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,67 CHF an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,40 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

