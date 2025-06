Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Nachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 86,84 CHF nach.

Werte in diesem Artikel

Die Nestlé-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 86,84 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 86,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,09 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 499.978 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.06.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,82 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,14 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 86,67 CHF.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,40 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren bedeutet

Analysten sehen für Nestlé-Aktie schwarz

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 3 Jahren verloren