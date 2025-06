Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 87,13 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 87,13 CHF. Bei 87,37 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,99 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 802.191 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.06.2024 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 16,42 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,33 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

