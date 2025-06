Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Blick auf Nestlé-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 87,08 CHF.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 87,08 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,40 CHF an. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,89 CHF ab. Bei 87,26 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 675.020 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,25 Prozent. Bei 72,82 CHF fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,07 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,33 CHF aus.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

