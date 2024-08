Aktien-Tipp Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktuelle Analyse im Blick

Deutsche Bank AG hat die Daimler Truck-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den schwachen Eckdaten zum zweiten Quartal habe der Lkw-Hersteller nun die Jahresziele für Mercedes-Benz und das Asien-Geschäft verringert, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern habe auch er seine Prognosen reduziert.

Um 11:03 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 33,43 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 64,52 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 358.846 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2024 um 3,0 Prozent zu. Am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck die Bilanz für Q3 2024 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 08:30 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.