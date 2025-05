Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 38,15 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 38,15 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 37,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.055.883 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 45,22 EUR.

Am 13.05.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12,45 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,09 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Daimler Truck-Aktie

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Overweight

Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt