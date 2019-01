Daimler-Aktie leichter: Geely dementiert Senkung des Daimler-Anteils um über die Hälfte

Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Vor knapp einem Jahr war Geely-Eigner Li Shufu überraschend im Februar mit 9,7 Prozent bei Daimler eingestiegen und damit aus dem Stand zum größten Aktionär geworden. Nun seien 5,4 Prozent der Aktien weiterverkauft worden, hieß es in dem Bericht. An wen die Aktien gingen, ist noch nicht bekannt. Daimler-Aktien lagen am Vormittag mit der schwachen Autobranche rund 1 Prozent im Minus. Ein Daimler-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Geely hat die Gerüchte mittlerweile allerdings dementier. Der chinesische Autobauer hat nach eigenen Angaben seinen Anteil an der Daimler AG nicht reduziert. Als Langfristinvestor habe die Zhejiang Geely Holding keine Aktien verkauft, teilte das chinesische Unternehmen mit.

(dpa-AFX) / (Dow Jones)

