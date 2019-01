Daimler-Tochter Mercedes-Benz steigert Absatz 2018 nur leicht

Im vergangenen Jahr wurden von den Stammmarke Mercedes-Benz weltweit mehr als 2,3 Millionen Pkw verkauft, das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Inklusive der Marke Smart übergab Mercedes Benz Cars 2,4 Millionen Autos in Kundenhand, das waren 0,6 Prozent mehr als 2017, wie der Mutterkonzern Daimler mitteilte.

Auch der Konkurrent BMW hat im vergangenen Jahr einen Absatzrekord eingefahren: Insgesamt wurden 2,49 Millionen Autos verkauft, wie CEO Harald Krüger am Dienstagmorgen auf Twitter mitteilte. Der Münchener Hersteller steigerte die Verkäufe von 2,46 Millionen im Vorjahr und damit etwas stärker als Mercedes Benz Cars.

Mit der Kernmarke alleine, für die Krüger noch keine Zahlen nannte, dürfte BMW aber weiter hinter der Konkurrenz aus Stuttgart gelegen haben: Mercedes-Benz ist nach Aussage von Daimler bereits zum dritten Mal in Folge die absatzstärkste Premiummarke der Automobilbranche, auch dank neuer Modelle. BMW will die Details zu den Absatzzahlen für 2018 am Freitag vorlegen.

Bei Mercedes-Benz war das Jahresende von weiteren Rekorden gekennzeichnet: Von Oktober bis Dezember 2018 verbuchte die Marke das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte und fuhr zugleich einen neuen Dezember-Rekord beim Absatz ein. Treiber für den Erfolg war das Geschäft in Asien und dort vor allem der weltgrößte Automarkt China, wo die Verkäufe 2018 um 11,1 Prozent auf 652.996 Fahrzeuge mit Stern stiegen.

In Europa ging der Absatz dagegen um 2,3 Prozent zurück, im Heimatmarkt Deutschland verbuchte Mercedes Benz ein Miniplus von 0,1 Prozent. In den USA gingen die Verkäufe im vergangenen Jahr um 6,3 Prozent zurück.

Das Wachstum soll sich auch im laufenden Jahr fortsetzen. "In 2019 werden wir unser Portfolio weiter konsequent verjüngen", kündigte Daimler-CEO Dieter Zetsche an. "Die großen Erfolge im Kerngeschäft verstehen wir vor allem als Wegbereiter für die Gestaltung der individuellen Mobilität von Morgen."

FRANKFURT (Dow Jones)

