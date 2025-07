Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 51,04 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 51,04 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 50,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 141.417 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,66 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 63,05 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,74 Mrd. EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 23.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 6,26 EUR im Jahr 2025 aus.

