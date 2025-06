Aktien Wien Schluss:: ATX geht nach US-Daten fester ins Wochenende

Werte in diesem Artikel

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Nach einem schwächelnden Vormittagshandel drehte der ATX nachmittags ins positive Terrain und baute die Aufschläge nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts immer weiter aus. Der Index schloss auf seinem Tageshoch und stieg um 0,76 Prozent auf 4.448,98 Punkte. Auf Wochensicht verbuchte er ein Plus von 0,50 Prozent.

Die US-Wirtschaft hat im Mai etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 139.000 Stellen hinzu, Volkswirte hatten im Schnitt mit 126.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde allerdings um insgesamt 95.000 Stellen nach unten revidiert. Die ebenfalls gemeldete Arbeitslosenquote verharrte wie erwartet bei 4,2 Prozent. Die US-Notenbank orientiert sich bei ihren Zinsentscheidungen stark an der Lage am Arbeitsmarkt, die Daten waren daher mit Spannung erwartet worden.

Die Experten der Commerzbank bezeichneten den US-Arbeitsmarkt in einer ersten Reaktion als etwas schlechter, aber nicht schwach. "Der Arbeitsmarkt ist bisher von dem Handelskonflikt wenig betroffen. Viele negative Effekte dürften sich aber noch in der Pipeline befinden. Wir erwarten in den nächsten Monaten daher schlechtere Zahlen, wenn auch keine Rezession, und ab September Zinssenkungen der Fed", hieß es.

Frische Konjunkturdaten kamen vor dem Wochenende auch aus Österreich: Die Wirtschaft hat in den ersten drei Monaten des Jahres ein Lebenszeichen von sich gegeben. Im Vergleich zum vierten Quartal 2024 gab es beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) einen Anstieg um 0,1 Prozent. Im Vergleich zum ersten Quartal 2024 liegt das reale BIP allerdings um 0,5 Prozent niedriger. In der gesamten Eurozone stieg das BIP von Januar bis März um 0,6 Prozent zum Vorquartal.

Die Oesterreichische Nationalbank rechnet für dieses Jahr in Österreich wieder mit einem leichten Wirtschaftswachstum. Sie erwartet ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,2 Prozent.

Meldungen zu Einzelwerten blieben am Freitag Mangelware, Impulse lieferten aber Analystenkommentare. Die Experten von Berenberg Research hoben das Kursziel für die Aktien der Uniqa (UNIQA Insurance) von 14,50 auf 15,50 Euro an und bestätigten die Empfehlung "Buy". Die Titel schlossen mit einem Gewinn von 1,6 Prozent auf 12,98 Euro. Papiere des Branchenkollegen Vienna Insurance Group (Vienna Insurance) gewannen 2,9 Prozent.

Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Kursziel für die Aktien von Wienerberger in Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Konzerns von 33,5 auf 38,6 Euro erhöht. Die Empfehlung "Kaufen" für die Aktien des Baustoffherstellers wurde gleichzeitig bestätigt. Wienerberger-Aktien kletterten um 1,8 Prozent auf 33,38 Euro. Auch PORR (plus 1,6 Prozent) und Strabag (STRABAG SE) (plus 0,1 Prozent) legten zu.

Neben den Bauaktien legten auch Banktitel zu. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) gewannen 1,9 Prozent, Erste Group (Erste Group Bank) verbuchten ein Plus von 1,8 Prozent. BAWAG stiegen um 0,5 Prozent. Am unteren Ende des Kurszettels lagen AT&S (ATS (AT&S)) mit minus 8,4 Prozent, voestalpine (minus 3 Prozent) und EVN (minus 2,6 Prozent)./kat/mik/APA/he