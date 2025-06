Angespannte Stimmung in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell

ATX-Entwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Am Freitag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent schwächer bei 4.409,56 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 134,408 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 4.415,23 Punkte an der Kurstafel, nach 4.415,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.416,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.396,74 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,387 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.05.2025, bei 4.188,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2025, betrug der ATX-Kurs 4.329,90 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3.671,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 4.475,67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.481,22 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Telekom Austria (+ 2,48 Prozent auf 9,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,10 Prozent auf 12,92 EUR), Andritz (+ 1,06) Prozent auf 61,90 EUR), Vienna Insurance (+ 0,67 Prozent auf 44,80 EUR) und Wienerberger (+ 0,61 Prozent auf 32,98 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-5,23 Prozent auf 17,76 EUR), voestalpine (-2,22 Prozent auf 22,92 EUR), EVN (-1,99 Prozent auf 24,60 EUR), CA Immobilien (-0,84 Prozent auf 23,52 EUR) und CPI Europe (-0,61 Prozent auf 18,04 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 69.568 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 27,926 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

2025 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net