Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt in ruhigem Handel leicht

29.12.25 18:07 Uhr
ATX
5.248,0 PKT 0,8 PKT 0,01%
WIEN (dpa-AFX) - Der ATX hat am Montag mit einem kleinen Gewinn an seine Rekordjagd angeknüpft. Wie im Fenster zwischen Weihnachten und Silvester üblich, verlief der Handel impulsarm bei unterdurchschnittlichen Umsätzen. Der Wiener Leitindex schloss mit einem knappen Plus von 0,01 Prozent bei 5.247,96 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,11 Prozent auf 2.607,45 Zähler.

Laut Experten haben viele Investoren ihre Bücher für das laufende Jahr bereits geschlossen. Zudem mangelte es zum Wochenstart sowohl an Unternehmensnachrichten als auch an international bedeutenden Konjunkturdaten. In den Fokus rückten jedoch der Ukraine-Krieg und die dazu laufenden Friedensverhandlungen. Die jüngsten Gespräche zwischen den USA und der Ukraine brachten jedoch keinen Durchbruch.

Die Handelsspannen bei den Einzelwerten blieben bis auf wenige Ausnahmen sehr eng. Tagesgewinner im ATX waren die Aktien von Lenzing mit einem Plus von 3,6 Prozent. Auf Jahressicht zählen die Titel mit einem Minus von rund 21 Prozent allerdings weiterhin zu den schwächsten Werten im Leitindex. Zum Jahreswechsel kam es bei einigen zuvor gut gelaufenen Aktien zu leichten Gewinnmitnahmen. VIG, Strabag und UNIQA gaben jeweils bis zu 1,2 Prozent nach./spa/sto/APA/nas

