Aktien Wien Schluss: ATX steigt zum Wochenausklang leicht

12.09.25 20:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
4.648,0 PKT 2,9 PKT 0,06%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Am Wiener Aktienmarkt hat sich der ATX am Freitag nach einem weitgehend schwächeren Verlauf doch noch in positives Terrain gerettet. Nachdem er zwischenzeitlich bis an die 50-Tage-Linie bei 4.609 Einheiten zurückgefallen war, wechselte der Leitindex praktisch mit der Glocke das Vorzeichen und schloss 0,06 Prozent im Plus bei 4.647,99 Punkten. Auf Wochensicht verzeichnete er einen Zuwachs von 1,1 Prozent. Der ATX Prime gewann am Freitag 0,04 Prozent auf 2.319,26 Zähler.

Das europäische Umfeld schloss ebenfalls mit geringen Kursveränderungen. Marktbeobachter verwiesen auf geopolitische Unsicherheiten, angesichts der Spannungen zwischen der NATO und Russland nach Abschüssen russischer Drohnen im polnischen Luftraum. Ferner belasteten die jüngsten israelischen Angriffe auf Hamas-Vertreter in Katar die Stimmung.

Von Konjunkturseite kamen keine nennenswerten Impulse. Ein überraschend schwach ausgefallenes US-Konsumklima der Uni Michigan bestätigte lediglich die Ansicht, dass die US-Notenbank am Mittwoch eine Zinssenkung vornehmen wird. An den Terminwetten wird überwiegend nur von einem kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte ausgegangen.

Zu heimischen Unternehmen blieb die Nachrichtenlage ruhig. Gebremst wurde der ATX von den schwer gewichteten Verbund-Aktien, die 0,8 Prozent einbüßten und zwischenzeitlich auf ein neuerliches Mehrjahrestief fielen. Die übrigen Schwergewichte schlossen dank einer Aufholjagd im späten Geschäft nur wenig verändert.

Allgemein hielten sich die Kursveränderungen in Grenzen. Bester ATX-Wert waren die Aktien der RBI mit einem Tagesgewinn von 1,1 Prozent, während Mayr-Melnhof mit 1,1 Prozent Minus die Rote Laterne hielten./spa/ste/APA/nas

