Goldman Sachs-Analyst: Diese fünf Öl-Aktien haben 2018 Potenzial

Die Rede ist dabei von vier großen Öl -Konzernen aus Kanada und den Vereinigten Staaten, bei denen im folgenden Jahr mit guten Profiten zu rechnen ist.

Positiver Cashflow

Die positive Einschätzung des Investment-Experten verdanken sie ihrem für 2018 erwarteten positiven Cash Flow. Gemeint sind damit die finanziellen Mittel, die einem Unternehmen innerhalb eines Zeitraums abzüglich ihrer Ausgaben zur Verfügung stehen. In einem Forschungsbericht schreibt Neil Mehta, dass der Zahlungsmittelüberschuss unter anderem auf den steigenden Ölpreis zurückzuführen ist, der sich im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 im Durchschnitt bei 57 Dollar pro Barrel der Nordseesorte Brent befinden wird. Neben den stabilen Ölpreisen können auch die Gewinnspanne sowie der Erfolg an Großprojekten den Konzernen gute Einnahmen bescheren.

Profit durch steigende Ölpreise

Ganz oben auf Mehtas Liste steht die ConocoPhillips-Aktie. Goldman Sachs-Analysten hoben ihre Kauf-Empfehlung für den texanischen Energiekonzern von "neutral" auf "attraktiv", sollte der Ölpreis gemäß den Einschätzungen der Goldman Sachs-Analysten auf 62 Dollar steigen. Besonders lobenswert seien die Kapitaldisziplin und das unterschätzte Unternehmensvermögen in Texas und Alaska, die zu dem verbesserten Cash Flow geführt haben. Die Aktien der Chevron Corp., Suncor Energy Inc. und Canadian Natural Resources Limited empfiehlt der Experte ebenfalls zum Kauf. Sie alle haben das Potenzial, in den folgenden Jahren positive Zahlungsmittelüberschüsse einzufahren.

Auch Husky Energy Inc. soll laut Mehtas Prognosen gute Profite einbringen. Seit Goldman Sachs die Aktie im Juni dieses Jahres zum Verkauf empfahl, schnitt der Ölriese um 15 Prozent schlechter als seine Konkurrenz ab. Doch auch hier ist mit einem verbesserten positiven Cash Flow zu rechnen. Die Veröffentlichung der Produktion für 2018, die erwarteten Kapitalausgaben sowie eine positive Entwicklung des Rohstoffpreises könnten die Husky Energy-Aktie auf bis zu 19 Dollar steigen lassen.



