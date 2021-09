Shell-Aktie springt hoch: Shell verkauft milliardenschwere Assets im Permian-Becken an ConocoPhillips

Shell erklärte, 7 Milliarden Dollar des Erlöses an seine Aktionäre auszuschütten, während mit dem Rest die Bilanz gestärkt werden soll.

Das Wall Street Journal berichtete zuvor, dass eine solche Transaktion unmittelbar bevorstehe. Die von beiden Unternehmen am Montagabend bekannt gegebene Transaktion kommt zu einer Zeit, in der Shell versucht, seine Kohlendioxidemissionen zu senken und mehr in erneuerbare Energien zu investieren.

Der europäische Ölgigant hatte 2012 den Großteil seiner Permian-Vermögenswerte von der Chesapeake Energy Corp für rund 1,9 Milliarden Dollar erworben. Nach Angaben von ConocoPhillips umfassten die Vermögenswerte, die sich ausschließlich in Texas befinden, etwa 600 Meilen Öl-, Erdgas- und Wasserpipelines sowie andere Energieinfrastruktur. ConocoPhillips lehnte es am Montag ab, sich weiter zu dem Geschäft zu äußern.

Die Shell-Aktie springt am Dienstag in London zeitweise um 3,59 Prozent nach oben auf 14,88 Pfund.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com