Shell will Biotreibstoff-Produktion für Flugzeuge hochfahren - Shell-Aktie schwach

Bisher produziert der Konzern diesen Biokraftstoff nicht. Im Jahr 2030 soll dann der Anteil dieses Biokerosins an dem an Fluggesellschaften insgesamt verkauften Kerosins mindestens 10 Prozent betragen, teilte Shell mit. Darin enthalten sei dann auch Kraftstoff von Zulieferern.

Die Nachfrage nach Biotreibstoff nimmt in den kommenden Jahren zu, da Fluggesellschaften ihren CO2-Fußabdruck verringern wollen und der Druck der Europäischen Union zur Reduzierung von Emissionen wächst.

Vergangene Woche kündigte die Royal Dutch Shell plc an, in Rotterdam eine Biokraftstoff-Anlage zu errichten. Das Werk soll 2024 in Betrieb gehen und 820.000 Tonnen Biokraftstoff pro Jahr produzieren. Der Rest des 2-Millionen-Tonnen-Ziels werde an Standorten hergestellt, die Shell von konventionellen Raffinerien auf Anlagen umstellt, die Biokraftstoffe herstellen können, so ein Sprecher. Die Anlage in Rotterdam werde sowohl Biokraftstoff für Flugzeuge als auch Biodiesel für Autos herstellen.

Der synthetische Kraftstoff kann in konventionellen Düsentriebwerken verbrannt werden, muss aber derzeit nach internationalen Standards mit normalem Treibstoff gemischt werden. Fluggesellschaften wie Delta Air Lines, British Airways und United Airlines Holdings haben erklärt, dass sie mehr alternative Kraftstoffe verwenden wollen.

Shell-Aktien verlieren im Handel in London zeitweise 1,90 Prozent auf 14,28 Pfund.

Von Dieter Holger und Olivia Bugault

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: ksl / Shutterstock.com