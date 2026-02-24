Aktuelle Stunde zu öffentlich-rechtlichen Pannen

BERLIN (dpa-AFX) - Die jüngsten Pannen in der Berichterstattung von ARD und ZDF beschäftigen am Mittwoch (16.30 Uhr) den Bundestag. Auf Antrag der AfD-Fraktion gibt es zu dem Thema eine Aktuelle Stunde. Beim ZDF wurden in einem Bericht über die US-Migrationsbehörde ICE unter anderem mit KI generierte Bilder verwendet. In einem Beitrag der ARD vom CDU-Parteitag war zu sehen, wie Altkanzlerin Angela Merkel vermeintlich die Wiederwahl von CDU-Chef Friedrich Merz beklatscht, obwohl das Applaus-Bild zu einem ganz anderen Zeitpunkt entstanden war.

Eröffnet wird die Plenarsitzung des Bundestags mit der traditionellen Regierungsbefragung. Diesmal stellen sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) den Fragen der Abgeordneten. Zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine steht am späten Nachmittag außerdem eine Debatte zum Ukraine-Krieg auf der Tagesordnung./ax/DP/jha