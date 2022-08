Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Alibaba 85,15 EUR

Die Alibaba-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 02.08.2022 12:22:00 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 85,75 EUR. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,55 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.556 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2021 bei 171,20 EUR. 49,91 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (65,65 EUR). Mit Abgaben von 30,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 26.05.2022 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 7,95 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 22,03 CNY je Aktie verdient.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 17.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 47,32 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

