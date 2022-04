Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Alibaba 107,30 EUR

Um 09:22 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 106,20 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 106,40 EUR. Bei 106,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 679 Alibaba-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 205,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2021 erreicht. Gewinne von 93,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,65 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 24.02.2022 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 16,87 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 22,03 CNY je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 221,08 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,58 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,86 Prozent verringert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 24.02.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 06.05.2022.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 61,45 CNY je Alibaba-Aktie.

China: Drachen-Fieber

Branchenexperte Richard Turrin: Der digitale Yuan könnte schon bald zur ernsten Konkurrenz für den US-Dollar werden

Alibaba-Aktie: Rückkauf stützt

