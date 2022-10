Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Alibaba 85,85 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,2 Prozent auf 86,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 86,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.339 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 156,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,12 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,65 EUR am 15.03.2022. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 31,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.08.2022 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,73 CNY gegenüber 16,60 CNY im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 205.555,00 CNY – eine Minderung von 0,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 205.740,00 CNY eingefahren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.11.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 51,62 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

