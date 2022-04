Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Mittwochvormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Alibaba 100,40 EUR

Die Alibaba-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 101,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 102,40 EUR. Bei 102,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.550 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 205,80 EUR. 101,96 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 24.02.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,87 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 22,03 CNY je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 221,08 Milliarden CNY im Vergleich zu 242,58 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alibaba am 24.02.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von Alibaba rechnen Experten am 06.05.2022.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 61,45 CNY je Aktie.

