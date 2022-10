Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Alibaba 85,40 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,9 Prozent auf 85,65 EUR. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,65 EUR zu. Mit einem Wert von 85,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 230 Alibaba-Aktien.

Am 21.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 45,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 65,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 30,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 11,73 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 205.555,00 CNY, gegenüber 205.740,00 CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,09 Prozent präsentiert.

Am 04.11.2022 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 51,76 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

