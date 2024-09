Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Alibaba im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 83,55 USD. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,00 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 83,80 USD. Bisher wurden heute 388.766 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 18.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,45 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 7,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 66,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 25,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,96 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier.

Am 15.08.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 USD, nach 1,91 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 33,59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,69 Prozent gesteigert.

Am 14.11.2024 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2025 59,21 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

