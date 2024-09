Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 84,42 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 84,42 USD. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 84,67 USD. Bei 83,55 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 344.664 Alibaba-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,45 USD) erklomm das Papier am 18.05.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,14 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 26,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,96 CNY belaufen.

Alibaba gewährte am 15.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 1,91 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33,36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Alibaba am 14.11.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 59,21 CNY je Alibaba-Aktie.

