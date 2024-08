Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Alibaba im Fokus

Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,3 Prozent auf 82,93 USD zu.

Das Papier von Alibaba konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 82,93 USD. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 83,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,46 USD. Zuletzt wechselten via New York 809.150 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,57 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (66,63 USD). Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 24,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,97 CNY je Alibaba-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 15.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 57,57 CNY je Alibaba-Aktie.

