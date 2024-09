Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Alibaba

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 84,16 USD.

Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 84,16 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 83,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,32 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 258.366 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 90,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 7,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Mit Abgaben von 20,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,96 CNY.

Alibaba ließ sich am 15.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 33,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 59,21 CNY je Aktie belaufen.

