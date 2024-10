Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 102,76 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 102,76 USD. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 103,60 USD zu. Bei 102,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 531.844 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 117,80 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (66,63 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,45 CNY.

Alibaba ließ sich am 15.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,91 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 33,59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 33,36 Mrd. USD umsetzen können.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2025 59,60 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

