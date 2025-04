Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Alibaba

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 110,61 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 110,61 USD zu. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,50 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 110,87 USD. Zuletzt wechselten via New York 369.114 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 25,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,43 USD am 20.04.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,25 CNY, nach 0,980 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.02.2025. Das EPS belief sich auf 2,93 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 38,97 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,02 Mrd. USD umgesetzt.

Am 14.05.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 65,32 CNY je Aktie belaufen.

