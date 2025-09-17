Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagabend leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 163,32 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 163,32 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 161,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 161,71 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.584.516 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 167,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2025). Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 2,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 103,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,03 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,20 CNY je Alibaba-Aktie.

Am 29.08.2025 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 34,24 Mrd. USD gegenüber 33,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 13.11.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 55,75 CNY fest.

