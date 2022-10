Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Alibaba 72,95 EUR

Das Papier von Alibaba befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 72,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 71,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.056 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,39 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 65,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 11,04 Prozent Luft nach unten.

Alibaba gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,73 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 16,60 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 205.555,00 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 205.740,00 CNY umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2022 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 52,48 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

