Alibaba Aktie News: Alibaba verbilligt sich am Montagmittag

Um 12:22 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 76,35 EUR ab. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,05 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.599 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 128,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 24.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 29,85 Prozent wieder erreichen.

Am 17.11.2022 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 12,92 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 11,20 CNY je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,23 Prozent auf 207.176,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 200.690,00 CNY erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 52,98 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

