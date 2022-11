Alibaba Aktie News: Alibaba fällt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Alibaba 75,65 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 2,5 Prozent auf 75,85 EUR. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 75,05 EUR. Mit einem Wert von 75,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.465 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 128,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,97 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 58,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,00 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 17.11.2022 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 12,92 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 11,20 CNY je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 200.690,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 207.176,00 CNY ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 01.02.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 52,98 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

