Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 84,98 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 84,98 USD. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 84,44 USD. Bei 84,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 211.134 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,80 USD an. Gewinne von 38,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 68,43 USD fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 19,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,95 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 15.11.2024 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 2,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 1,50 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 33,00 Mrd. USD gegenüber 31,02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.01.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 61,94 CNY im Jahr 2025 aus.

