Alibaba-Aktie aktuell: Alibaba verliert

Die Alibaba-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 231,00 EUR ab. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 231,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.081 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2020 bei 254,00 EUR. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2019 Kursverluste bis auf 148,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 78,80 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

