Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 5,4 Prozent auf 94,95 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 94,95 USD zu. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 96,57 USD zu. Mit einem Wert von 96,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.695.270 Alibaba-Aktien.

Am 24.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,57 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,71 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 66,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,94 CNY.

Am 15.08.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 33,36 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 14.11.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 59,23 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Infineon-Aktie höher: Infineon präsentiert mobilen Quantencomputer für Einsatz bei Militär und Polizei

Die größten Börsengänge neben Alibaba und Aramco

Alibaba-Aktie springt an: Direkter Zugang für Anleger auf dem chinesischen Festland