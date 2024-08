Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 80,40 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 80,40 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 80,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 172.103 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2023 markierte das Papier bei 96,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,63 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,13 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,43 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier.

Alibaba veröffentlichte am 15.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,91 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,69 Prozent auf 33,59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 59,31 CNY je Alibaba-Aktie.

