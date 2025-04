Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 118,76 USD.

Die Alibaba-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 118,76 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 118,91 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 118,17 USD. Zuletzt wechselten via New York 187.934 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,97 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.06.2024 Kursverluste bis auf 71,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,54 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,25 CNY, nach 0,980 USD im Jahr 2024.

Alibaba gewährte am 20.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,97 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,02 Mrd. USD in den Büchern standen.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 65,33 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

