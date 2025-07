Alibaba Aktie News: Alibaba behauptet sich am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Kaum Ausschläge verzeichnete die Alibaba-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 122,22 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Alibaba-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 122,22 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 122,85 USD. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 122,05 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 217.591 Alibaba-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,42 USD. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 21,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (73,88 USD). Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 39,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,92 CNY.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,87 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 32,49 Mrd. USD ausgewiesen.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 63,94 CNY je Alibaba-Aktie.

