Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit roter Tendenz

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 01.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 180,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 179,18 EUR ein. Bei 179,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 55.048 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 22,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 178,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 1,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 250,08 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 12.05.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44.000,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.400,00 EUR in den Büchern standen.

Am 05.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,35 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

