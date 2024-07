Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 261,40 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 261,40 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 263,20 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 121.063 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 7,12 Prozent wieder erreichen. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 202,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 22,59 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 286,29 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,06 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,32 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Allianz am 08.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 10 Jahren verdient

Freundlicher Handel: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel im Plus

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen