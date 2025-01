Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Bei der Allianz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 296,90 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 296,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 297,50 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 296,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 297,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.617 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 304,70 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 2,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 15,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 320,29 EUR angegeben.

Am 13.11.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 25,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 28.02.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Allianz.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 25,03 EUR je Aktie aus.

