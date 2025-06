Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 353,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 353,00 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 355,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 351,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 351,50 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 381.757 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (378,50 EUR) erklomm das Papier am 07.05.2025. Mit einem Zuwachs von 7,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 48,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,59 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 356,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,32 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 54,00 Mrd. EUR gegenüber 37,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,72 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie im Blick: Allianz - So entstand Europas größte Versicherung

Allianz-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 10 Jahren verdient