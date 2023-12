Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 239,65 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 239,65 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 240,10 EUR an. Bei 239,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 51.654 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2023 markierte das Papier bei 240,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 19,68 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 10.11.2023. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,89 Prozent auf 36.500,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.02.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 22,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

