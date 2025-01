Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Mittwochmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 302,20 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 302,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 302,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 299,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.200 Allianz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (304,70 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,83 Prozent wieder erreichen. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 15,11 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 320,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,12 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 25,92 Mrd. EUR eingefahren.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2024 wird am 28.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 25,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

