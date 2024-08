Allianz Aktie News: Allianz macht am Mittag Boden gut

Kurs der Allianz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 255,40 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 255,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 256,10 EUR. Mit einem Wert von 253,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 180.439 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,75 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,71 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 290,67 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 08.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,06 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,60 Mrd. EUR im Vergleich zu 31,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Allianz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

