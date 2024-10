Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 290,90 EUR.

Bei der Allianz-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 290,90 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 291,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 290,10 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 291,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.134 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 297,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,94 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,50 EUR an.

Am 08.08.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Minuszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags freundlich

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag